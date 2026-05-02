El presidente del Rotary International plantó un olivo de San Martín en Carlos Paz

En un hecho histórico para la ciudad, Villa Carlos Paz fue escenario de una emotiva actividad encabezada por el intendente Esteban Avilés, en el marco de la visita del presidente de Rotary International, Francesco Arezzo.

El evento central tuvo lugar en el Parque Estancia La Quinta, donde se llevó a cabo la plantación de un retoño del olivo histórico del General José de San Martín, símbolo de paz, crecimiento y esperanza. La actividad reunió a autoridades locales, representantes de instituciones intermedias, organizaciones civiles y vecinos, en un gesto que puso en valor el compromiso con las futuras generaciones.

“La plantación de este árbol simboliza la vida, el crecimiento y la esperanza, reafirmando nuestro compromiso con las generaciones futuras”, destacaron durante la ceremonia, cargada de emotividad.

En diálogo con EL DIARIO, Avilés subrayó la importancia de la visita internacional y su impacto para la ciudad: “Es un hecho histórico. Tener la presencia del presidente del Rotary Internacional es movilizador, sobre todo por la historia de esta institución y su vínculo con la identidad carlospacense”.

El intendente también remarcó el rol que ha tenido el Rotary en el desarrollo local: “Ha sido una institución que impulsó la creación de muchas otras vinculadas al turismo y la cultura, con un impacto muy fuerte en nuestra historia”. La comitiva oficial estuvo integrada además por Cesar Scherer, Hernán Boz y Leonardo Mangoldt, quienes llevaron adelante una agenda enfocada en la fraternidad, la sostenibilidad y el fortalecimiento de lazos institucionales.

Uno de los aspectos más destacados de la visita fue que, por primera vez, el presidente de Rotary Internacional decidió incluir a una ciudad del interior en su recorrido oficial por el país, rompiendo con la tradición de limitar su agenda a la capital. “Recorrimos el perilago, el centro y distintos barrios. Como pasa con todos los que no conocen Carlos Paz, se enamoran de la ciudad, pero sobre todo de la calidez de su gente”, expresó Avilés.