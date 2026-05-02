Exitosa búsqueda del cofre con más de 3 millones en premios

Villa Carlos Paz vivió una jornada a puro entusiasmo con una nueva edición de la tradicional búsqueda del cofre, un evento organizado por Mr. Coffe con el apoyo del Opera Fun, la Cámara de Turismo y la Municipalidad de Villa Carlos Paz, volvió a convocar a cientos de personas que recorrieron diferentes puntos de la ciudad.

Estamos muy contentos y agradecidos. La verdad, no podemos creer lo que vivimos”, expresó Gaston Somma de Mr. Coffee, al hacer un balance de la jornada.

El evento reunió a más de 200 personas, organizadas entre 60 y 70 equipos, con participantes de todas las edades. Incluso, los ganadores del cofre principal llegaron desde San Juan, lo que evidencia el alcance que tuvo la propuesta más allá de lo local.

En cuanto a los premios, el organizador destacó que superaron los 3 millones de pesos e incluyeron una gran variedad de beneficios: indumentaria, vouchers de consumo, experiencias gastronómicas y hoteleras, entre otros. “La idea del cofre siempre fue que la gente pueda equiparse durante todo el año y también conocer distintos puntos de la ciudad”, explicó.

La actividad, además de lo lúdico, tuvo un impacto positivo en la dinámica urbana. “Notamos que la gente pensó, corrió, se movió por la ciudad. Para un día fresco como hoy, fue un evento que traccionó turísticamente y también a nivel local”, agregó. Otro punto destacado fue la participación del sector privado, con unas 40 marcas que aportaron premios y acompañaron la iniciativa. “Queremos agradecerles por confiar en la organización.

La gente se va muy contenta, con vouchers y beneficios que también incentivan el consumo en los comercios”, remarcó. Con una convocatoria masiva y una respuesta positiva del público, la búsqueda del cofre se consolida como una de las propuestas recreativas más exitosas en Villa Carlos Paz.