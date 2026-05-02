Formación gratuita de RCP y Primeros Auxilios: cronograma de mayo

La Municipalidad de Córdoba, a través del Área de Capacitación de Defensa Civil, brinda formación para salvar vidas con talleres de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP), uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA) y Primeros Auxilios.

El cronograma de mayo se establece para los días 5, 13, 19 y 28 en el horario de 8:30 a 13:30. Las capacitaciones serán brindadas en las instalaciones de Defensa Civil (Av. Pueyrredón 1154).

Existen dos modalidades para incorporar este aprendizaje. Los vecinos pueden gestionarlo en forma individual, al siguiente link.

En tanto la modalidad colectiva, destinada a escuelas, empresas, entidades sociales, deportivas y culturales, se debe solicitar a través del siguiente mail: [email protected]. Por esa vía especificar datos de la entidad solicitante, brindar contacto del responsable y también una breve reseña del grupo a quien será dirigido el aprendizaje (actividades que desarrollan, franja etaria, entre otros).

Los talleres se habilitan una vez que finalizó el anterior.