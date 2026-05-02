Histórico: El presidente de Rotary Internacional visitó Villa Carlos Paz

En un hecho sin precedentes para la historia institucional de Villa Carlos Paz, el presidente de Rotary International, Francesco Arezzo, encabezó una serie de actividades centradas en la promoción de la paz y el compromiso comunitario. La visita, de alto valor simbólico, contó con el acompañamiento del intendente Esteban Avilés y destacadas figuras de la familia rotaria a nivel regional y mundial.

La comitiva oficial estuvo integrada por Cesar Scherer (Director de Rotary Internacional por Brasil), Hernán Boz (Presidente de Rotary Villa Carlos Paz) y Leonardo Mangoldt (Gobernador del Distrito 4851), quienes junto a las autoridades locales dieron marco a una agenda cargada de gestos hacia la fraternidad y la sostenibilidad.

El primer gran hito de la jornada tuvo lugar en la Plaza San Martín, donde se inauguró oficialmente el Tótem de la Paz. Este monumento fue concebido como un legado permanente de la VII Conferencia de Distrito «Unidos por la Paz». Ante una nutrida concurrencia de vecinos y rotarios, se destacó que el tótem representa no solo el compromiso de la institución con la convivencia pacífica, sino un recordatorio cotidiano de los valores de hermandad para toda la comunidad carlospacense.

Posteriormente, las actividades se trasladaron al Parque Estancia La Quinta para el evento central: la plantación del Árbol de la Paz. Este acto, cargado de emotividad, reunió a representantes del Centro Italiano, organizaciones de la sociedad civil, instituciones intermedias y familias de la zona. «La plantación de este árbol simboliza la vida, el crecimiento y la esperanza, reafirmando nuestro compromiso con las generaciones futuras»; expresaron desde la organización.

El acto no solo reforzó el mensaje de concordia social, sino que también vinculó la misión rotaria con el cuidado del ambiente y la sostenibilidad, pilares fundamentales para garantizar una paz duradera en un entorno saludable.

La presencia de Arezzo y la plana mayor de Rotary subraya la importancia estratégica de Villa Carlos Paz dentro del entramado de servicios de la organización. El intendente Esteban Avilés destacó la labor conjunta entre el municipio y las instituciones intermedias para consolidar a la ciudad como un referente de convivencia y compromiso solidario.