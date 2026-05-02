Jornadas en los barrios, se suman charlas y testeos gratuitos

Villa Carlos Paz
Jornadas en los barrios, se suman charlas y testeos gratuitosLas actividades se desarrollarán entre mayo y agosto en distintos distritos. Están abiertas a toda la comunidad e incluirán controles de ITS sin costo.
La Municipalidad de Villa Carlos Paz pondrá en marcha una serie de jornadas comunitarias con eje en la violencia familiar y de género, que recorrerán distintos barrios de la ciudad en los próximos meses.
Los encuentros estarán destinados a centros vecinales, aunque serán abiertos a toda la comunidad, con espacios de capacitación, reflexión y abordaje de situaciones vinculadas a la violencia.
Además, durante cada jornada se realizarán testeos gratuitos de infecciones de transmisión sexual, entre ellas VIH, sífilis y hepatitis virales.
El cronograma comenzará el 4 de mayo en el Centro Vecinal Santa Rita (Distrito Este). Luego continuará el 1 de junio en el Centro Vecinal Miguel Muñoz A (Distrito Centro), el 6 de julio en el Centro Vecinal Colinas (Distrito Oeste) y el 3 de agosto en el Centro Vecinal Los Algarrobos (Distrito Sur).
Las actividades se llevarán a cabo de 10 a 12 horas y no requieren inscripción previa.