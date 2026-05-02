La emoción de la familia sanjuanina que ganó la búsqueda del cofre

La familia Atampiz, oriunda de San Juan, fue la gran ganadora de la búsqueda del cofre realizada en Villa Carlos Paz y expresó toda su felicidad tras quedarse con el premio mayor, valuado en más de 3 millones de pesos en beneficios, vouchers y productos, un evento organizado por Mr. Coffe con el apoyo del Opera Fun, la Cámara de Turismo y la Municipalidad

Con visible emoción, Andrea la madre de familia contó que el juego es parte fundamental de su dinámica familiar desde hace años. “Somos una familia que ama jugar. Por trabajo y estudio estamos separados, así que compartir este tipo de momentos es muy importante para nosotros”, relató.

La mujer explicó que viajó desde San Juan junto a sus dos hijos menores para reencontrarse con su hijo mayor, de 22 años, quien estudia en la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba. Fue justamente él quien les comentó sobre la propuesta y los animó a participar. “Venía en el auto diciéndoles que lo importante era jugar, disfrutar, no ganar. Y terminó pasando esto, es increíble”, contó entre risas y lágrimas.

Además, reveló que la pasión familiar por las búsquedas del tesoro comenzó cuando sus hijos eran pequeños. “Soy maestra jardinera y me encanta jugar. Cuando eran chicos les hacíamos búsquedas del tesoro en casa con pistas y dibujos. Incluso siendo grandes seguimos haciéndolo todos los años para el Día del Niño”, recordó. La familia tiene tres hijos de 22, 19 y 14 años, por lo que aseguran que todos los premios les serán de gran utilidad. “Somos docentes, trabajadores, así que esto nos viene muy bien. Hay vouchers de óptica, mercadería, gastronomía, libros, todo sirve”, señalaron.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando mencionaron a Amparo, una de las hijas, apasionada por la lectura. “La semana pasada me pidió un libro que costaba 33 mil pesos y le dije que tenía que esperar a que cobrara. Ahora ganó ella el cofre”, contó su madre.

El padre de la familia, Andres también compartió su sorpresa al descubrir la magnitud del premio. “Pensábamos que era algo chiquito, un premio consuelo. Cuando vimos semejante cofre no lo podíamos creer. Corrimos muchísimo, nos equivocamos de punto, pero disfrutamos cada momento”, expresó. La ganadora no ocultó la emoción al dimensionar el valor de los premios en el contexto económico actual. “Cuando empezaron a nombrar vouchers de 100 mil pesos para acá y para allá, pensé: con cinco vouchers ya tengo mi sueldo. Ahí me emocioné”, confesó.

Más allá del premio, la familia destacó la experiencia compartida y el tiempo de calidad juntos. “Esto no es solo ganar algo material, es pasar tiempo en familia, divertirnos y crear recuerdos”, concluyeron.