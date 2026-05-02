Más de 3.200 personas pasaron por “Córdoba Cerca Tuyo” en Villa General Belgrano

El programa “Córdoba Cerca Tuyo” desembarcó en Villa General Belgrano y convocó a más de 3.200 personas durante un fin de semana con propuestas que combinaron gestión de trámites, asesoramiento y actividades recreativas para toda la familia.

El evento se desarrolló frente a la Plaza José Hernández, donde distintos organismos provinciales instalaron stands para acercar servicios esenciales a vecinos del Valle de Calamuchita. En ese marco, se gestionaron 143 trámites a través de Ciudadano Digital, mientras que el Registro Civil concretó 177 gestiones vinculadas a DNI y pasaportes.

En el área de salud se registraron 471 atenciones, que incluyeron controles, vacunación y acciones preventivas. Además, se aplicaron 89 vacunas antirrábicas a mascotas y se realizaron intervenciones en el espacio de zoonosis.

También se llevaron adelante 192 gestiones vinculadas a beneficios de transporte, como el Boleto Educativo, el Boleto Obrero Social y el pase libre por discapacidad. A su vez, el programa PAICor brindó asesoramiento a 55 personas.

Durante las jornadas, el Banco de Córdoba ofreció información sobre servicios financieros, mientras que distintas áreas del Gobierno provincial brindaron orientación sobre programas sociales, emprendimientos y formación académica.

En paralelo, la propuesta incluyó actividades culturales, deportivas y tecnológicas, con shows en vivo, espacios de lectura, juegos, el Bus Gamer y capacitaciones en primeros auxilios a cargo de Bomberos Voluntarios.

El área de Cultura reunió a 380 personas en sus actividades, mientras que Turismo registró 375 consultas. De esta manera, el operativo volvió a combinar atención al vecino con espacios de encuentro comunitario en distintos puntos de la provincia.