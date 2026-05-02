Murió Alex Zanardi, símbolo de superación a los 59 años

El mundo del deporte atraviesa un momento de profundo pesar tras confirmarse la muerte de Alex Zanardi a los 59 años. El italiano fue mucho más que un piloto: se convirtió en un emblema de superación luego de sobreponerse a uno de los accidentes más impactantes de la historia del automovilismo.

Zanardi inició su carrera en el karting desde muy joven y rápidamente mostró condiciones que lo llevaron a competir en la Fórmula 1 durante la década del 90. Integró equipos como Jordan, Minardi y Lotus, logrando sumar un punto en la temporada 1993.

Sus mayores éxitos deportivos llegaron en la categoría CART de Estados Unidos, donde se consagró campeón en 1997 y 1998, lo que le permitió regresar a la Fórmula 1 en 1999 con Williams.

Pero su vida dio un giro dramático en septiembre de 2001, cuando sufrió un gravísimo accidente en una carrera en Alemania que le provocó la amputación de ambas piernas. Lejos de abandonar, protagonizó una recuperación que conmovió al mundo.

Con una fortaleza admirable, volvió a competir en el automovilismo en el WTCC con un vehículo adaptado, consiguió triunfos y hasta participó en las 24 Horas de Daytona.

Sin embargo, su historia de grandeza alcanzó su punto máximo en el deporte paralímpico. En handbike, ganó medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Río 2016, consolidándose como uno de los atletas más inspiradores del mundo.

En 2020 sufrió otro grave accidente mientras competía en una prueba en Toscana, donde impactó contra un camión, lo que le generó severas lesiones neurológicas. Desde entonces, atravesó un largo proceso de recuperación.

La noticia de su fallecimiento fue comunicada por su familia: “Es con profundo dolor que la familia comunica el fallecimiento de Alessandro Zanardi, ocurrido repentinamente en la tarde de ayer, 1° de mayo”.

Su legado trasciende títulos y medallas: Alex Zanardi será recordado como un ejemplo de lucha, coraje y amor por la vida.