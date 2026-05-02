Peregrinación policial recorrió Cura Brochero con fuerte despliegue

En Villa Cura Brochero se desarrolló una peregrinación policial interinstitucional que reunió a fieles y autoridades en un recorrido marcado por el recogimiento y la organización en materia de seguridad.

La actividad se llevó a cabo desde Villa Benegas hasta el Santuario, con la participación del jefe de Policía, Marcelo Marín, junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

Durante el trayecto, el personal policial brindó acompañamiento permanente a los participantes, garantizando condiciones seguras para el desarrollo de la peregrinación. La jornada estuvo atravesada por un clima de fe y encuentro, con una importante presencia de fieles.

También formaron parte del evento los subjefes de Policía Federico Cisnero e Iván Rey, entre otras autoridades.