Presentaron el libro “Pensando Osorno a más de 20 años”

El libro “Pensando Osorno a más de 20 años” fue presentado como un aporte al debate sobre el desarrollo, la planificación y los desafíos de la provincia de Osorno, en Chile.

La publicación fue elaborada por el Centro para el Progreso de la Provincia de Osorno y reúne una mirada orientada a pensar el territorio con una visión de largo plazo.

Durante el lanzamiento, participó el Dr. Heinrich von Baer, ex rector de la Universidad de La Frontera, director nacional de la Fundación Chile Descentralizado, asesor presidencial y fundador de la Asociación de Universidades Regionales AUR Chile. En 2014, además, presidió la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional.