¿Quién es el famoso exjugador que cambió de imagen y se volvió viral?

La viralización de una imagen reciente de Gonzalo Higuaín en Miami desató un fuerte debate en redes sociales, aunque esta vez lejos del ámbito futbolístico. En la foto, tomada junto a un fanático, el exdelantero aparece con un aspecto muy distinto al que mostraba durante su etapa como profesional, lo que generó sorpresa y hasta dudas sobre la veracidad del registro.

En la imagen se lo ve con barba abundante, vestimenta informal y una apariencia relajada, muy alejada del perfil atlético que lo caracterizó en clubes como River Plate, Real Madrid y Juventus. Este cambio físico llamó la atención de miles de usuarios, algunos de los cuales incluso sugirieron que la foto podría haber sido modificada con inteligencia artificial.

La discusión creció rápidamente en plataformas como X e Instagram, donde los usuarios analizaron distintos detalles de la imagen. Ante las sospechas, la persona que compartió la foto salió a aclarar que era auténtica y respondió de forma directa: “No es IA”. Como suele ocurrir en estos casos, no faltaron los memes que alimentaron la viralización.

A sus 38 años, Higuaín mantiene un perfil bajo desde su retiro en 2022, tras su paso por Inter Miami CF. Sus escasas apariciones públicas también contribuyeron a que la imagen generara tanta repercusión. El contraste con el delantero que brilló en la élite del fútbol europeo, con pasos destacados por Napoli y Chelsea, fue uno de los principales motores del interés.

Durante su carrera, el exgoleador superó los 300 tantos en 17 temporadas y dejó una marca histórica en la Serie A con 36 goles en la temporada 2015/16 con Napoli. Además, fue un habitual en la Selección Argentina, donde convirtió 31 goles y disputó la final del Mundial de Brasil 2014 frente a Alemania.

Ya alejado de la alta competencia, el exdelantero también incursionó en otras actividades, como el pádel, disciplina en la que incluso logró destacarse en torneos disputados en Miami. En paralelo, tuvo un breve paso como entrenador de desarrollo en Inter Miami II durante 2024, junto a su hermano Federico, aunque actualmente ninguno de los dos forma parte de la estructura del club.