Avanzan arreglos de calles de tierra en Carlos Paz

El municipio de Carlos Paz avanzó durante el fin de semana con trabajos de mantenimiento en calles de tierra del Distrito Norte, con intervenciones en varios puntos para optimizar la transitabilidad.

Las tareas incluyeron perfilado, nivelado y reacondicionamiento de la calzada en calles Espronceda, Tagoré, Venecia, Pitágoras, Zorrilla de San Martín, Gluck y Corneille, donde se utilizó maquinaria municipal para mejorar la superficie de rodamiento.

Además, se realizaron trabajos sobre calle Río Juramento, en el sector de Solares de las Ensenadas, con el mismo objetivo de recuperar el estado de la traza y facilitar el tránsito diario.

Desde el municipio indicaron que estas acciones forman parte de un plan sostenido de mantenimiento de calles de tierra en distintos barrios, priorizando sectores con mayor circulación y demandas de vecinos.