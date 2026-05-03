Cortes en Punilla: totales, desvíos y horarios de hoy por la competencia

El operativo por el Desafío Río Pinto 2026 se encuentra en pleno desarrollo este domingo en el valle de Punilla, con restricciones activas en la circulación sobre la Ruta Nacional 38 y accesos a La Cumbre.

Actualmente se mantiene el corte total en el kilómetro 65 de la Ruta 38, en el tramo que une La Falda con Capilla del Monte. En ese sector, el tránsito es desviado de manera obligatoria hacia el interior de La Cumbre.

Además, continúa vigente el desvío en sentido sur-norte, por lo que quienes circulan hacia el norte deben ingresar a la localidad y retomar por el acceso norte (km 68).

En paralelo, se realizan controles con reducción de velocidad en la zona de Águila Blanca, en Capilla del Monte, uno de los puntos clave del recorrido de la competencia.

Desde la Policía informaron que el sentido norte-sur (hacia Córdoba) se mantiene sin restricciones, aunque se registran demoras en accesos y sectores cercanos al evento.

El operativo cuenta con la participación de Policía Caminera, DUAR, Patrulla Rural y unidades especiales, con presencia en todo el trazado para garantizar la seguridad de ciclistas y conductores.