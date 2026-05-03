Denunciaron a un hospital de Córdoba tras una cirugía de cataratas

Córdoba. Una mujer denunció presuntas irregularidades en la atención médica de su padre, un jubilado afiliado al PAMI, tras una cirugía de cataratas realizada en un hospital de Córdoba, y aseguró que iniciaron acciones judiciales ante la falta de respuestas. La denuncia recayó sobre la Fiscalía de Instrucción del Distrito Judicial 4, turno 2, a cargo de Horacio Vázquez.

Se trata de Magalí Carosi, quien en declaraciones a Cadena 3 relató que su padre, paciente crónico con enfermedades coronarias y Parkinson, decidió operarse por problemas de visión que afectaban su calidad de vida.

Según explicó, en el servicio de oftalmología le ofrecieron la posibilidad de operarse a través del sistema público o adquirir lentes importadas por cuenta propia, opción que la familia eligió tras recibir recomendaciones médicas sobre su calidad. "Compramos las lentes que nos indicaron en una óptica específica frente al hospital", señaló.

Carosi indicó que, tras la intervención de ambos ojos, comenzaron a advertir inconsistencias en la documentación. "No nos dieron certificados después de la primera cirugía y, cuando pedimos constancias, hubo muchas irregularidades", afirmó. En ese marco, sostuvo que inicialmente recibieron credenciales con etiquetas que coincidían con la marca de lentes que habían adquirido.

Sin embargo, al acceder posteriormente a la historia clínica, la denunciante aseguró haber detectado diferencias. "La foja quirúrgica tenía un certificado de implante de lentes nacionales, de otra marca distinta a la que compramos", afirmó.

A partir de esa situación, la familia realizó consultas ante el PAMI, desde donde —según indicó— les informaron que el hospital había solicitado y utilizado lentes provistas por ese organismo para la cirugía. "Nos mandaron las fechas en que fueron pedidas y entregadas las lentes, y que la operación fue cerrada con insumos de PAMI", agregó.

Frente a lo que consideraron falta de explicaciones por parte del centro de salud, Carosi señaló que recurrieron a asesoramiento legal. "Intentamos obtener respuestas de manera extrajudicial, pero no las tuvimos, por eso presentamos una denuncia penal", explicó.

La mujer también advirtió sobre el impacto del episodio en la salud de su padre. "Todo esto le está afectando muchísimo en lo emocional, mental y físico. Tiene ataques de pánico que agravan su Parkinson", sostuvo. La causa se encuentra ahora a la espera de avances en la Justicia, mientras la familia reclama que se esclarezca lo ocurrido durante el procedimiento médico.

El abogado que representa a la familia, Gino Matarazo, explicó en diálogo con Cadena 3 que la denuncia fue presentada el pasado 24 de abril. "El proceso recién comienza. Hemos presentado la denuncia con elementos contundentes, como la historia clínica. Es la constancia que han realizado los profesionales intervinientes", explicó.

Y añadió: "En las fojas quirúrgicas, se constató todo el procedimiento médico y entre ellos observamos el sticker de unas lentes que no son las que compró mi cliente. Otro elemento documental que tenemos es la credencial de las lentes importadas".

