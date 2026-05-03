Fuerte operativo por el partido de Belgrano en Alberdi

Un importante operativo de seguridad se desarrolla esta tarde en barrio Alberdi, en el marco del encuentro entre Belgrano y Sarmiento por la fecha 9 pendiente del Torneo Apertura 2026.

El dispositivo se concentra en las inmediaciones del estadio Julio César Villagra, donde efectivos policiales realizan controles exhaustivos en los accesos, además de inspecciones preventivas para garantizar el normal desarrollo del evento.

Entre las medidas implementadas, se destaca la aplicación del sistema Tribuna Segura, destinado a verificar la identidad de los asistentes y prevenir el ingreso de personas con restricciones.

El operativo es supervisado por el subdirector general de Unidades Especiales, Carlos Hernández, junto al ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros.