Golpe de suerte en Miami: Colapinto sube al 7°

Franco Colapinto finalizó séptimo en el Gran Premio de Miami luego de una penalización aplicada a Charles Leclerc una vez concluida la competencia. El piloto de Ferrari recibió 20 segundos de recargo por abandonar la pista en reiteradas ocasiones y obtener ventaja, lo que reordenó las posiciones en la zona media.

Franco había cruzado la meta en el octavo lugar, pero tras la resolución de los comisarios avanzó un puesto en la clasificación oficial.

Con este resultado, Colapinto sumó seis puntos y alcanzó un total de siete unidades en la temporada 2026, logrando hasta el momento su mejor ubicación desde su llegada a la Fórmula 1.

La carrera del piloto fue consistente, sin errores y dentro de un pelotón muy competitivo, lo que le permitió capitalizar la sanción y cerrar un fin de semana positivo en Miami.