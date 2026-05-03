Lanzan una app para intercambiar figuritas del Mundial y completar el álbum

A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, la clásica fiebre por el álbum y las figuritas ya se hace sentir en todo el país. Como en cada edición, chicos y grandes salen en busca de sobres, repiten figuritas y persiguen esa difícil de conseguir. Esta vez, sin embargo, la tecnología se suma como aliada para facilitar el proceso.

Un estudiante de la Universidad Nacional de Mar del Plata desarrolló StickerSwap, una aplicación que moderniza el intercambio de figuritas y busca resolver una de las principales frustraciones: no encontrar a alguien que tenga justo la que falta.

La app fue creada por Valentín Señorans, alumno de cuarto año de Ingeniería Informática, y ya puede descargarse en dispositivos iOS y Android. Su funcionamiento combina geolocalización con un sistema de coincidencias entre usuarios: cada persona carga las figuritas que tiene repetidas y las que necesita, y la plataforma le muestra opciones cercanas con intercambios posibles.

Cuando dos usuarios aceptan la propuesta, se genera una coincidencia y se habilita un chat para coordinar el cambio. La lógica recuerda a aplicaciones de citas, pero aplicada al mundo de las figuritas.

Además, el sistema realiza un conteo automático del stock de cada usuario y sugiere los intercambios más convenientes según las figuritas disponibles.

Otra de las funciones destacadas es un foro colaborativo en tiempo real, donde los usuarios informan en qué kioscos o puntos de venta hay sobres disponibles, una herramienta clave en momentos de alta demanda. Esta opción forma parte de la versión premium, que también permite ampliar el radio de búsqueda de contactos.

La idea surgió tras la experiencia del Mundial de Qatar 2022, cuando conseguir figuritas y álbumes se volvió complicado en distintos puntos del país. A partir de esa situación, el desarrollador buscó crear una solución que facilitara tanto la compra como el intercambio.

El lanzamiento oficial fue el 26 de abril y, en pocos días, la aplicación ya superó los 1.600 usuarios registrados.

Más allá del entusiasmo futbolero, el proyecto también pone en valor el talento joven y el crecimiento del sector tecnológico argentino, con oportunidades laborales cada vez más amplias tanto a nivel local como internacional.

En medio de la expectativa por la Copa del Mundo, StickerSwap se posiciona como una herramienta ideal para mantener viva una tradición bien argentina, ahora adaptada a los tiempos digitales: intercambiar figuritas hasta completar el álbum.