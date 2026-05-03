Las fotos de la tarde de circo frente al lago: familias coparon el Skatepark

Villa Carlos Paz vivió este sábado una tarde a puro color y movimiento con una nueva edición del festejo por el Día del Circo, que convocó a una importante cantidad de vecinos y visitantes en la costa del lago.

La actividad se desarrolló desde las 15 en el sector del Skatepark, donde se montó un espacio recreativo al aire libre con propuestas para todas las edades.

Durante la jornada hubo juegos, inflables y espectáculos circenses que incluyeron trapecio, acrobacias, telas y la participación de payasos, generando un ambiente de encuentro y disfrute en familia.

El evento, con entrada libre y gratuita, volvió a posicionarse como una de las propuestas culturales más convocantes del fin de semana en la ciudad.