Más de 5.900 ciclistas coparon el Río Pinto en Punilla

El Desafío Río Pinto 2026 concluyó este fin de semana en el Valle de Punilla con una convocatoria que superó los 5.900 ciclistas en sus distintos circuitos, consolidándose como una de las competencias de mountain bike más importantes del país.

El evento se desarrolló con normalidad y contó con un amplio operativo de seguridad que incluyó la participación de efectivos de las Departamentales Norte, Policía Caminera, DUAR, Patrulla Rural y distintas Unidades Especiales, desplegados en puntos estratégicos.

Durante la jornada, se llevaron adelante tareas de prevención, control del tránsito y asistencia tanto a los competidores como al público que acompañó la carrera en diferentes sectores del recorrido.

El operativo fue supervisado por el director general Víctor Quevedo junto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, además de otras autoridades policiales.