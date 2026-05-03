Milei habló con el primer ministro de Canadá y buscan avanzar en un acuerdo con el Mercosur

Javier Milei mantuvo una charla telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la cual dialogaron sobre posibles acuerdos entre el Mercosur y esa nación norteamericana, a 24 horas de que entrara en vigencia el pacto comercial entre el bloque sudamericano y la Unión Europea.

Con la intención de profundizar la relación bilateral, la charla entre ambos mandatarios se concretó el viernes último, y tuvo como eje un eventual acuerdo Mercosur-Canadá que, según indicó el mandatario canadiense, tendría como ejes rubros estratégicos como la minería, la energía y la defensa.

De acuerdo al canciller Pablo Quirno, Milei invitó a Carney a que visite nuestro país en los próximos meses, tras confirmar que ambos mandatarios “dialogaron sobre el escenario internacional y en particular sobre la evolución económica de la Argentina”.

“Canadá es el inversor número uno en minería en nuestro país. La estabilidad macroeconómica y el RIGI han permitido dotar de capacidad de ejecución, monetizando los recursos que permanecieron durmientes por tantas décadas”, agregó.

También dijo que “tenemos negociaciones económicas activas entre ambos países que abren oportunidades para concretar negocios e inversiones en nuevos sectores como el Acuerdo Mercosur-Canadá y el Tratado Bilateral de Inversiones”.

Por su parte, el primer ministro canadiense utilizó las redes sociales para confirmar la conversación y sus principales características, especialmente sobre los “avances recientes en el acuerdo comercial entre Canadá y el Mercosur”.

“Hoy conversé con el presidente Javier Milei sobre los avances recientes en el acuerdo comercial entre Canadá y Mercosur, y sobre cómo Canadá y Argentina pueden fortalecer su alianza en minería, energía y defensa”, precisó Carney.

Quién es Mark Carney

El primer ministro Mark Carney fue elegido por el Partido Liberal de Canadá, el más antiguo y tradicional de ese país, que tiene como principio ideológico al socioliberalismo y generalmente se ubica en la centroizquierda del espectro político, poniendo especial atención en cuestiones como la pobreza, la atención médica, la educación y la infraestructura mediante la intervención estatal.

En cuestiones internacionales, Carney ha manifestado grandes diferencias con las políticas implementadas por su vecino Donald Trump, e incluso el año pasado su gobierno reconoció el Estado de Palestina, en fuerte disidencia con los Estados Unidos e Israel.