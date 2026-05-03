Pampita confirmó su separación de Martín Pepa

Carolina “Pampita” Ardohain confirmó su separación del polista Martín Pepa luego de más de dos años de relación, según trascendió a partir de un mensaje atribuido a la modelo y difundido en televisión. “Me separé, no me lo esperaba. Me vine con amigos a Miami a pasar las penas”, expresó el texto que se conoció públicamente.

La información fue revelada por Yanina Latorre en su programa, donde aseguró que fue Pepa quien tomó la decisión de terminar la relación. Hasta el momento, ninguno de los dos realizó una declaración pública formal, aunque el mensaje difundido fue interpretado como una confirmación indirecta de la ruptura.

De acuerdo con el contenido del texto, uno de los puntos de conflicto habría estado relacionado con diferencias sobre el manejo económico y el estilo de vida. “Él decía que por qué toda esa plata que gasto en el alquiler no la ahorro y en diez años me compro una megacasa”, habría señalado Ardohain.

En el mismo mensaje, la conductora también explicó su postura respecto a la crianza de sus hijos y la elección de su presente familiar. “ No, en diez años ya me perdí diez años de la crianza de mis hijos. Quiero ahora vivir en una megacasa divina con jardín con todo para todos”, agregó.

La relación entre Pampita y Martín Pepa comenzó a tomar notoriedad pública entre noviembre y diciembre de 2023. Durante el verano de 2024, ambos empezaron a mostrarse juntos con mayor naturalidad y consolidaron el vínculo lejos de la exposición permanente.