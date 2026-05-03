Premios y orgullo: Carlos Paz distinguió a sus deportistas

La Municipalidad de Villa Carlos Paz llevó adelante un acto de reconocimiento a deportistas locales que se destacan en diversas disciplinas, poniendo en valor el compromiso y la constancia que sostienen en cada entrenamiento.

Durante la jornada, se destacó el rol de quienes representan a la ciudad en distintos escenarios, llevando el nombre de Carlos Paz a competencias regionales, provinciales y nacionales.

Desde el municipio remarcaron que detrás de cada logro hay sacrificio, dedicación y una fuerte vocación por superarse, cualidades que convierten a estos atletas en referentes para la comunidad.

El reconocimiento también buscó visibilizar el crecimiento del deporte local y acompañar a quienes, con su esfuerzo cotidiano, inspiran a nuevas generaciones.