Valle Hermoso sumó una chipeadora y apunta a reducir residuos verdes

El municipio de Valle Hermoso incorporó una chipeadora para el área de Obras Públicas, con el objetivo de mejorar el tratamiento de residuos verdes y hacer más eficiente el trabajo en la vía pública.

Según se informó, la nueva herramienta permitirá procesar restos de poda y reducir significativamente el volumen de traslado, pasando de requerir hasta 10 camiones a solo uno para la misma tarea.

La adquisición se concretó mediante un sistema de financiamiento en cuotas sin interés, lo que permitió avanzar con la inversión sin afectar de manera inmediata el presupuesto.

Desde el municipio destacaron que esta incorporación apunta a optimizar los tiempos de trabajo, reducir costos operativos y avanzar hacia un esquema más sustentable en la gestión de residuos.