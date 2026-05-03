Video viral: un perro interrumpió Rosario Central vs. Tigre y causó furor

En una tarde cargada de tensión por la definición de los clasificados a los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, el partido entre Rosario Central y Tigre tuvo un protagonista inesperado que se robó todas las miradas: un perro que irrumpió en pleno campo de juego.

El encuentro, disputado en el Gigante de Arroyito, debió detenerse durante varios minutos cuando el animal comenzó a correr por el césped, esquivando con notable agilidad a los encargados de seguridad que intentaban retirarlo. La escena, que rápidamente se volvió viral, generó risas tanto en las tribunas como en la transmisión del partido.

Lo que comenzó como una simple interrupción terminó transformándose en un momento desopilante. El perro, imposible de atrapar, “gambeteó” a cada uno de los intentos por sacarlo del campo, desatando una situación tan insólita como divertida en medio de un partido decisivo.

Sin embargo, más allá del colorido episodio, la irrupción tuvo consecuencias en lo deportivo. Al tratarse de la última fecha de la fase regular, varios encuentros se disputaban en simultáneo para garantizar la transparencia en la definición de las posiciones. La demora en Rosario obligó a ajustar los tiempos y mantener en vilo al resto de los partidos que dependían de esa sincronización.

Finalmente, tras varios minutos, el animal fue retirado y el encuentro pudo reanudarse, aunque la imagen del “perro gambeteador” ya había quedado como una de las postales más curiosas del torneo.