ARCA: lo que deberán pagar los monotributistas en mayo

La ARCA oficializó los nuevos valores del Monotributo que deberán afrontar los contribuyentes en mayo de 2026. Luego del incremento del 14,29% aplicado al comenzar el primer semestre, las cifras del régimen simplificado se mantienen sin cambios frente a abril, aunque marcan una diferencia importante en relación con el año pasado.

Este ajuste, atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), impacta tanto en el componente impositivo como en los aportes previsionales y de obra social.

Para los trabajadores independientes y los pequeños comercios, resulta clave entender que la cuota mensual del Monotributo ARCA se integra por tres partes: el impuesto integrado, el aporte al SIPA y la cobertura de salud. Además, identificar correctamente la categoría según los nuevos topes de facturación anual, que ya superan los 10 millones de pesos en la base, es fundamental para evitar sanciones, inconsistencias o recategorizaciones automáticas por parte de la ARCA.

Cuánto paga cada categoría en mayo

Según el esquema actualizado de la ARCA, los importes del Monotributo varían de acuerdo a la categoría y al tipo de actividad, ya sea prestación de servicios o venta de bienes. Para facilitar la organización de gastos, estos son los valores vigentes en las escalas más consultadas durante este mes:

Categoría A: La cuota total asciende a $42.386,74 y corresponde al nivel inicial para quienes registran una facturación anual de hasta $10.277.988,13.

Categoría B: El monto a pagar es de $48.250,78.

Categoría C: En servicios se ubica en $56.501,85, mientras que en venta de bienes baja a $55.227,06.

Categoría D: Los contribuyentes abonan $71.439,03 en servicios y $69.574,86 en bienes.

Categoría E: Los valores alcanzan los $102.537,97 para servicios y $84.538,20 para actividades comerciales.

Categoría K: En el tope del Monotributo ARCA, la cuota llega a $1.381.687,90 en servicios y $600.879,51 en venta de productos.

Topes de facturación y límites de permanencia

Más allá del valor mensual, mayo se vuelve un período clave para seguir de cerca los ingresos acumulados de los últimos 12 meses dentro del Monotributo ARCA. Los nuevos topes de facturación permiten estirar la permanencia en el sistema, algo que muchos buscan sostener para no saltar al Régimen General, donde la carga impositiva y administrativa es bastante más pesada.

En este contexto, hay varios aspectos que conviene tener bajo control para no quedar afuera del régimen: