Córdoba impulsa 68 emprendimientos con un programa intensivo

Un total de 68 emprendimientos de Córdoba capital comenzaron una nueva edición del Programa de Incubación impulsado por el Club de Emprendedores, con el objetivo de profesionalizar y escalar sus modelos de negocio.

La propuesta consiste en un ciclo intensivo de tres meses que combina formación teórica y práctica, con foco en aspectos clave como segmentación, estructura de costos, canales de venta y alianzas estratégicas.

Esta octava edición se suma a los más de 450 proyectos que ya participaron de la iniciativa, desarrollada a través de CorLab, dependiente de la Secretaría de Ciudad Inteligente y Transformación Digital.

Uno de los ejes centrales del programa es el acompañamiento personalizado. Cada emprendimiento contará con mentorías individuales para abordar problemáticas específicas, además de espacios de asistencia técnica junto a especialistas.

El programa cuenta con el respaldo de siete universidades: la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Siglo 21, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Blas Pascal, la Universidad de la Defensa Nacional y la Universidad Provincial de Córdoba.

Durante el proceso, los participantes trabajarán en la revisión de sus estrategias comerciales, la optimización de costos y el fortalecimiento de sus propuestas de valor.

Según datos de ediciones anteriores, el programa registra un nivel de satisfacción cercano al 90% entre quienes formaron parte.