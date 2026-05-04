Cronograma de pagos: quienes cobran este lunes

lunes, 4 de mayo de 2026 · 11:41

Redacción El Diario de Carlos Paz

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para abril, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

•Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

•Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.

Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en mayo

De acuerdo con lo informado por la ANSES, las jubilaciones quedan en abril de la siguiente manera:

•La jubilación mínima: $393.250,17 + bono de $70.000;

•La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $314.600,14;

•Las Pensiones no Contributivas (PNC): $275.275,12;

•La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $179.894.