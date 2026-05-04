Cuánto marcó el termómetro en los barrios de Carlos Paz

Una semana con una marcada amplitud térmica se anticipa en Villa Carlos Paz y otras localidades del sur de Punilla. Este lunes 4 de mayo arrancó con frío en la región y en algunos sectores, el termómetro estuvo cerca de los 0º.

Un relevamiento realizado en el marco de los proyectos MATTEO y PREVENIR, arrojó que el lugar más frío se ubicó en Santos Lugares (San Antonio de Arredondo), donde hizo una temperatura mínima de 1.6°. Por su parte, se registraron 3.1º en la zona del Hotel Diferencial Dante Delich de San Antonio y 4.4º en el barrio Playas de Oro de Carlos Paz.

Por su parte, la jornada comenzó con 4.5º en el barrio La Quinta, 6.5º en el barrio Sarmiento (General Paz esquina Roque Sáenz Peña) y 6º en el centro de la ciudad.

Los registros fueron incrementándose en los barrios José Muñoz (7.5°), Los Eucaliptus (6.9º) y Sol y Lago (6.9º). Lo mismo ocurrió en barrio La Cuesta (7°) y en Costa Azul Norte (9.1°).