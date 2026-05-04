Dólar hoy: a cuánto cotizan el blue y el oficial este 4 de mayo

El dólar blue se mantiene estable este lunes 4 de mayo de 2026 y se vende a $1.400, sin cambios relevantes en la jornada. El mercado cambiario sigue atento a la evolución de las cotizaciones y la brecha con el oficial.

El dólar blue se vende este lunes 4 de mayo de 2026 a $1.400 para la venta, mientras que para la compra cotiza a $1.380, según operadores del mercado paralelo.

En tanto, el dólar oficial se mantiene sin variaciones en las pantallas del Banco Nación.

Dólar hoy oficial: a cuánto cotiza en el Banco Nación

El dólar oficial este lunes 4 de mayo cotiza a: