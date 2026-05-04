Dólar hoy: a cuánto cotizan el blue y el oficial este 4 de mayo

Mercado cambiario en Argentina
Dólar hoy: a cuánto cotizan el blue y el oficial este 4 de mayoEl dólar blue cotiza sin cambios en la jornada. La atención del mercado sigue puesta en la brecha con el tipo de cambio oficial.
El dólar blue se mantiene estable este lunes 4 de mayo de 2026 y se vende a $1.400, sin cambios relevantes en la jornada. El mercado cambiario sigue atento a la evolución de las cotizaciones y la brecha con el oficial.
El dólar blue se vende este lunes 4 de mayo de 2026 a $1.400 para la venta, mientras que para la compra cotiza a $1.380, según operadores del mercado paralelo.
En tanto, el dólar oficial se mantiene sin variaciones en las pantallas del Banco Nación.
Dólar hoy oficial: a cuánto cotiza en el Banco Nación
El dólar oficial este lunes 4 de mayo cotiza a:
- Compra: $1.365.
- Venta: $1.415.