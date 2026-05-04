El Gobierno nacional confirmó que este lunes a las 11 se realizará la conferencia de prensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de la reciente reapertura de la sala destinada a los periodistas en la Casa Rosada.

La información fue confirmada por fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, en el marco de la normalización de las actividades en el espacio de prensa, que había permanecido cerrado en los últimos días.

De esta manera, el Ejecutivo retoma el contacto directo con los medios a través de una exposición oficial, en la que se espera que se aborden temas de la agenda política y económica.