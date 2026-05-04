El perro que paró el partido tiene dueña: lo reconoció por redes

Fútbol argentino
El perro que paró el partido tiene dueña: lo reconoció por redesEs una joven que estaba trabajando cuando vio que su mascota, que se había escapado, estaba dentro de la cancha
El perro que interrumpió durante varios minutos el partido entre San Lorenzo y Unión en el Nuevo Gasómetro ya tiene dueña identificada. Se trata de una joven que logró reconocer a su mascota a través de las redes sociales mientras se encontraba trabajando.
El episodio ocurrió durante el segundo tiempo del encuentro, cuando el animal ingresó al campo de juego y obligó a detener las acciones por cerca de cinco minutos.
Mientras las imágenes se viralizaban, la mujer advirtió que se trataba de su perro, que se había escapado previamente. A partir de allí, se iniciaron gestiones para poder recuperarlo.
Durante el partido, jugadores y personal intentaron retirarlo sin éxito, hasta que finalmente el animal se fue por sus propios medios y el juego pudo reanudarse.
El hecho generó repercusión en redes sociales y se convirtió en una de las escenas más comentadas de la jornada.