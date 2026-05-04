El perro que paró el partido tiene dueña: lo reconoció por redes

El perro que interrumpió durante varios minutos el partido entre San Lorenzo y Unión en el Nuevo Gasómetro ya tiene dueña identificada. Se trata de una joven que logró reconocer a su mascota a través de las redes sociales mientras se encontraba trabajando.

En pleno Rosario Central - Tigre se metió un perro a la cancha y les pegó un baile descomunal a todos los que lo quisieron agarrar



Los dejó desparramados mientras los hinchas de Central cantan el “OLE” jajajaja, momentazo pic.twitter.com/rglSJDaeuF — SpiderCARP uD83EuDD1FuD83CuDFFBuD83DuDD77? (@SpiderCarp23) May 3, 2026

El episodio ocurrió durante el segundo tiempo del encuentro, cuando el animal ingresó al campo de juego y obligó a detener las acciones por cerca de cinco minutos.

Mientras las imágenes se viralizaban, la mujer advirtió que se trataba de su perro, que se había escapado previamente. A partir de allí, se iniciaron gestiones para poder recuperarlo.

Durante el partido, jugadores y personal intentaron retirarlo sin éxito, hasta que finalmente el animal se fue por sus propios medios y el juego pudo reanudarse.

El hecho generó repercusión en redes sociales y se convirtió en una de las escenas más comentadas de la jornada.