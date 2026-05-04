El petróleo sube a US$112 el barril

El petróleo sube a US$112 el barrilEs por la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán
El precio del petróleo sube a US$112 el barril ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
La cotización del Brent avanza más de 3% y sostiene la tendencia al alza que mostró en las últimas semanas, según constató Agencia Noticias Argentinas.
Este movimiento responde al estancamiento en las negociaciones y a las declaraciones cruzadas entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el gobierno de Irán.
Además en las últimas horas se conoció un ataque a un buque que trasportaba granos lo que agravó la situación.
Trump había anunciado en las últimas hora la posibilidad de garantizar el paso de embarcaciones argumentando tareas humanitarias.