Habrá cortes totales en Altas Cumbres: fechas y horarios

Si el clima lo permite, esta semana se realizarán tareas de saneamiento en un talud de roca sobre la Ruta Provincial E-34, en el camino de las Altas Cumbres, lo que implicará cortes totales del tránsito.

Los trabajos están previstos para este martes 5 y jueves 7 de mayo, en el horario de 6:30 a 14:00, en un sector de obra de montaña.

Durante ese lapso, la circulación permanecerá completamente interrumpida, con presencia de personal de Policía Caminera que se encargará de la regulación y seguridad vial en la zona.

Desde las autoridades solicitaron a los conductores prever recorridos alternativos y respetar las indicaciones del personal desplegado en el lugar.