La novia de Franco Colapinto y su increíble reacción al cruzarse con Lionel Messi

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 se vivió a pura emoción para Franco Colapinto , el piloto argentino que logró su mejor clasificación histórica en la máxima categoría, pero también para Maia Reficco, su pareja, quien protagonizó uno de los momentos virales del fin de semana: su inesperado y desbordante encuentro con Lionel Messi.

La actriz y cantante, que acompañó a Colapinto durante todo el GP, se cruzó con el capitán de la Selección argentina en el paddock del Autódromo Internacional de Miami.

Messi llegó al circuito junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, y rápidamente su presencia revolucionó no solo a los fanáticos de la F1, sino también a las figuras que forman parte del evento. Entre ellos, Maia, que no disimuló la emoción al tener de cerca al ídolo máximo del fútbol argentino.

Las cámaras captaron la secuencia exacta: primero el asombro y la sonrisa nerviosa de Reficco al ver a Messi, luego la foto juntos y, finalmente, una reacción genuina y desbordante que rápidamente se viralizó en redes. Maia compartió las imágenes en sus historias de Instagram, acompañadas de emojis de llanto y una secuencia de selfies donde se la ve completamente impactada y emocionada, con gestos que mezclan incredulidad, alegría y nervios. La espontaneidad de su reacción, sumada a su gesto de llevarse la mano a la boca y los ojos vidriosos, conquistó a los seguidores y generó una ola de memes y mensajes de cariño.

“Fue un sueño hecho realidad”, resumió Colapinto después de la carrera, al referirse al abrazo y la charla que también compartió con Messi en el box de Alpine. “Conocer a mi ídolo, que me haya venido a alentar con toda la familia, que haya disfrutado de una carrera de Fórmula 1. Lo disfruté mucho. Fue un día y un momento muy especial”, agregó el piloto, que además posó para una foto grupal junto a Maia y toda la familia Messi, en uno de los retratos más comentados del fin de semana.

Para Maia, la emoción no era nueva, pero sí diferente. La artista ya había tenido un breve encuentro con Messi años atrás, durante una renovación de votos de Luis Suárez y Sofía Balbi en Uruguay, donde confesó que los nervios le impidieron casi hablar. Pero en Miami la historia fue distinta: las cámaras y los flashes la encontraron en el centro de la escena, y su reacción se transformó en una de las postales virales del GP.