Lanzan talleres gratuitos para aprender a usar el celular y gestionar trámites

La propuesta forma parte del programa “Menos Brecha, Más Comunidad” y apunta a brindar herramientas concretas para el uso cotidiano de la tecnología. Los contenidos incluyen manejo inicial del celular, uso de aplicaciones vinculadas a salud y seguridad social, y herramientas financieras digitales.

Los encuentros se desarrollan con un enfoque accesible, sin tecnicismos, para facilitar la participación de quienes no tienen experiencia previa con dispositivos o aplicaciones.

Las capacitaciones se dictan en distintos puntos de la ciudad, entre ellos los Centros de Día Belgrano, La Casa de Don Gaspar, Rincón de los Amigos, Los Plátanos, El Hornero y otros espacios comunitarios. También se suman sedes como Iniciativa Liceo y Corral de Palos.

El cronograma contempla múltiples fechas a lo largo del mes, con talleres que se realizan en horario de mañana, generalmente entre las 10 y las 12, con algunas variantes según la sede.

La iniciativa se articula entre la Secretaría de Ciudad Inteligente y Transformación Digital, la Fundación Tecnología con Propósito y la Dirección General de Personas Mayores, que facilita los espacios para el dictado de las clases.

Las personas interesadas pueden inscribirse o solicitar información directamente en el Centro de Día al que asisten.