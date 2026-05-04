Lanzan talleres gratuitos para aprender a usar el celular y gestionar trámites

Lanzan talleres gratuitos para aprender a usar el celular y gestionar trámitesLa Municipalidad de Córdoba puso en marcha una nueva edición de talleres gratuitos de formación digital destinados a personas mayores, con cursos prácticos que se dictan durante mayo en distintos Centros de Día de la ciudad.
La propuesta forma parte del programa “Menos Brecha, Más Comunidad” y apunta a brindar herramientas concretas para el uso cotidiano de la tecnología. Los contenidos incluyen manejo inicial del celular, uso de aplicaciones vinculadas a salud y seguridad social, y herramientas financieras digitales.
Los encuentros se desarrollan con un enfoque accesible, sin tecnicismos, para facilitar la participación de quienes no tienen experiencia previa con dispositivos o aplicaciones.
Las capacitaciones se dictan en distintos puntos de la ciudad, entre ellos los Centros de Día Belgrano, La Casa de Don Gaspar, Rincón de los Amigos, Los Plátanos, El Hornero y otros espacios comunitarios. También se suman sedes como Iniciativa Liceo y Corral de Palos.
El cronograma contempla múltiples fechas a lo largo del mes, con talleres que se realizan en horario de mañana, generalmente entre las 10 y las 12, con algunas variantes según la sede.
La iniciativa se articula entre la Secretaría de Ciudad Inteligente y Transformación Digital, la Fundación Tecnología con Propósito y la Dirección General de Personas Mayores, que facilita los espacios para el dictado de las clases.
Las personas interesadas pueden inscribirse o solicitar información directamente en el Centro de Día al que asisten.