Más de dos mil cursos gratuitos con rápida salida laboral en Córdoba

La Provincia habilitó una nueva etapa de inscripciones para capacitaciones virtuales y extendió el plazo para las presenciales. Hay cupos para 7.000 personas en la modalidad online y las certificaciones cuentan con aval oficial.

En un contexto donde la formación técnica es clave para la inserción en el mercado de trabajo, se puso en marcha una ambiciosa convocatoria a través del programa CBA Me Capacita. La iniciativa ofrece formación gratuita en oficios y tecnología, apuntando tanto a jóvenes que buscan su primer empleo como a adultos que desean reconvertirse profesionalmente.

Desde este lunes 4 y hasta el viernes 29 de mayo, están abiertas las inscripciones para la modalidad online. Estos cursos se dictan a través del Campus Córdoba y están diseñados para realizarse de forma remota, requiriendo únicamente conexión a internet.

Algunas de las áreas más destacadas incluyen:

Tecnología: Introducción a la Programación, Testing de Software, Domótica y Robótica.

Gestión y Ventas: Marketing Digital, Comercio Electrónico y Gestión de Ventas Mayoristas.

Oficios Industriales: Introducción a la Soldadura, Torno Convencional y Programación de CNC.

Herramientas Digitales: Excel (Niveles iniciales), Word y Teletrabajo.

Nuevas Energías: Economía Verde y Energías Renovables.

Cursos Presenciales: Inscripciones extendidas

Para quienes prefieren la formación en talleres y aulas, la Provincia decidió extender el plazo de inscripción para las propuestas presenciales hasta agotar los cupos restantes. Hasta la fecha, más de 20.500 cordobeses ya se han sumado a estos trayectos que abarcan rubros como:

Construcción y Energía.

Hotelería, Gastronomía y Turismo.

Industria Textil, Indumentaria y Calzado.

Metalmecánica y Estética Profesional.

Para participar de cualquiera de las propuestas, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos y pasos: tener 16 años o más (sin límite de edad máxima y sin importar nivel educativo previo), contar con cuenta de Ciudadano Digital (CiDi) Nivel 1 y residir en la Provincia de Córdoba.

Trámite: La postulación se realiza exclusivamente de manera online a través del Formulario Único de Postulantes (FUP) en el sitio web oficial del Gobierno de Córdoba.

Un diferencial de este programa es la validez de sus certificados. Las capacitaciones son avaladas en conjunto por el Ministerio de Educación de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), lo que otorga un respaldo académico de peso al momento de presentar el currículum ante una empresa o emprendimiento.