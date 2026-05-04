Messi pasó por Mercedes y el equipo lo hizo viral

Lionel Messi volvió a ser protagonista fuera de la cancha, esta vez en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, donde su presencia generó impacto en el paddock. El foco estuvo puesto en un video difundido por Mercedes, que mostró el momento en que el futbolista ingresó al box del equipo y compartió un encuentro con George Russell y Kimi Antonelli.

New Miami core memory unlocked uD83DuDD12 uD83CuDDFAuD83CuDDF8 pic.twitter.com/L7DwSDKAnu — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 4, 2026

La escena, publicada en redes sociales por la escudería, reflejó un clima distendido. Messi estuvo acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos, quienes también participaron del intercambio con los pilotos. Durante la visita, Russell y Antonelli les explicaron detalles del volante y los controles de un monoplaza de Fórmula 1.

Desde Mercedes presentaron el momento como un “recuerdo desbloqueado”, en una publicación que rápidamente se viralizó. La difusión del video puso el eje en ese encuentro puntual, aunque el futbolista también recorrió otros sectores del paddock y tuvo contacto con distintas figuras del ambiente durante el fin de semana.

La presencia de Messi generó una fuerte repercusión entre fanáticos y en redes sociales, donde varios señalaron que su aparición captó tanta atención como la propia actividad en pista.

En paralelo, el automovilismo argentino tuvo su propio punto alto en Miami. Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1 al finalizar en la séptima posición, sumando seis puntos para Alpine. El piloto también coincidió con Messi durante el fin de semana y compartió una foto junto a su familia.