Qué sabe sobre el brote de hantavirus en el crucero que zarpó de Ushuaia

Una emergencia sanitaria mantiene en vilo a las autoridades de salud globales tras confirmarse un brote de hantavirus a bordo de un crucero de la empresa Oceanwide Expeditions que inició su itinerario en Argentina. Hasta el momento, el saldo es de tres víctimas fatales y un pasajero en estado crítico.

La travesía, que comenzó en el puerto de Ushuaia, se vio interrumpida cuando varios pasajeros manifestaron síntomas compatibles con el síndrome respiratorio agudo grave, característico del hantavirus.

El primer caso corresponde a un hombre de 70 años que presentó síntomas durante la navegación y falleció a bordo. La esposa del primer fallecido también contrajo la enfermedad y murió tras ser evacuada a un centro médico. Se suma además una tercera víctima, cuya identidad aún no ha sido suministrada por las autoridades internacionales.

Un cuarto paciente permanece internado en estado delicado en Sudáfrica, mientras que otros cinco pasajeros se encuentran bajo análisis. El buque se encuentra actualmente en Cabo Verde, donde se han activado protocolos de respuesta global coordinados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las investigaciones buscan determinar cómo se produjo la exposición al virus, habitualmente transmitido por el contacto con secreciones de roedores.

Las autoridades sanitarias están aplicando medidas de aislamiento preventivo para los pasajeros que presentan sintomatología sospechosa y han puesto en marcha una desinfección profunda de la unidad.

El hantavirus es una enfermedad zoonótica que se transmite a los humanos principalmente por la inhalación de partículas de heces, orina o saliva de roedores infectados. Sus síntomas iniciales pueden confundirse con una gripe fuerte, pero evolucionan rápidamente hacia complicaciones pulmonares graves.

Por el momento, el avance del crucero hacia su próximo destino permanece en suspenso mientras se completan las investigaciones y se garantiza que no existan nuevos riesgos de contagio para la tripulación y los viajeros restantes.