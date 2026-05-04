Una semana primaveral en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla

Sierras de Córdoba
Una semana primaveral en Villa Carlos Paz y el sur de PunillaPara este lunes 4 de mayo, se anuncia una temperatura máxima que alcanzaría los 25 grados.
Jornadas primaverales con temperaturas en ascenso se anticipan para esta primera semana de mayo en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y gran parte de las sierras de Córdoba. Se presentarán tardes cálidas y máximas que podrían alcanzar hasta 28 grados. Sin embargo, no habrá que confiarse: el frío llegará a partir del próximo jueves y se mantendrá durante el fin de semana.
El clima otoñal se apodera de la región y para este lunes 4 de mayo, se prevé una máxima que alcanzaría los 25 grados y cielo parcialmente nublado. Para mañana martes, la mínima se ubicaría en torno a los 13 grados y la máxima sería de 27 grados.
Durante el miércoles 6, en mitad de la semana, las condiciones se presentarán cálidas y la máxima llegaría a 28 grados.
El cambio de clima se registraría durante el jueves 7, con el ingreso de una masa de aire fresco que hará caer las temperaturas y que continuaría durante los días viernes, sábado y domingo con una máxima de entre 17 y 19 grados.