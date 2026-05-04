Una semana primaveral en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla

Jornadas primaverales con temperaturas en ascenso se anticipan para esta primera semana de mayo en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y gran parte de las sierras de Córdoba. Se presentarán tardes cálidas y máximas que podrían alcanzar hasta 28 grados. Sin embargo, no habrá que confiarse: el frío llegará a partir del próximo jueves y se mantendrá durante el fin de semana.

El clima otoñal se apodera de la región y para este lunes 4 de mayo, se prevé una máxima que alcanzaría los 25 grados y cielo parcialmente nublado. Para mañana martes, la mínima se ubicaría en torno a los 13 grados y la máxima sería de 27 grados.

Durante el miércoles 6, en mitad de la semana, las condiciones se presentarán cálidas y la máxima llegaría a 28 grados.

El cambio de clima se registraría durante el jueves 7, con el ingreso de una masa de aire fresco que hará caer las temperaturas y que continuaría durante los días viernes, sábado y domingo con una máxima de entre 17 y 19 grados.