Valle Hermoso recupera la ex escuela Zevallos para el taller

Durante el fin de semana, el municipio avanzó con trabajos de pintura y mejoras edilicias en la antigua Escuela Capitán Juan de Zevallos, un edificio que fue cedido para su recuperación y mantenimiento en Valle Hermoso.

Las tareas apuntan a la puesta en valor del inmueble, donde se proyecta la próxima inauguración del nuevo Taller Protegido Manitos de Barro. En ese marco, se realizan refacciones y adecuaciones para adaptar el espacio a las necesidades de quienes participan del proyecto.

Según se informó, el nuevo lugar permitirá mejorar las condiciones de trabajo y estadía de sus integrantes, además de ampliar la capacidad para sumar a más personas a las actividades.

La intervención forma parte de un plan de recuperación de espacios con el objetivo de darles un uso comunitario.