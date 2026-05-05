Ángel Carabajal presenta su libro «Ángelo», una vida de lucha y éxito

El reconocido productor, director y coreógrafo Ángel Carabajal presentará su libro biográfico «Ángelo» en el Salón Rizzuto de Villa Carlos Paz, una obra que no solo recorre su consagración artística, sino también una historia de vida marcada por la adversidad, la resiliencia y la superación personal.

El libro, escrito junto a Sergio Oviedo, expone el costado más íntimo del artista y reconstruye un camino que comenzó en condiciones extremadamente difíciles. Según su propio testimonio, su infancia estuvo atravesada por el abandono, su madre y su padre. Carabajal fue criado por su abuela, quien lo rescató de un orfanato cuando tenía apenas un año y medio.

La infancia estuvo marcada por la pobreza extrema. Desde muy chico, Carabajal salió a la calle a pedir dinero junto a un primo para ayudar a su abuela, recorriendo localidades del interior cordobés como Oliva, James Craik y Tío Pujio.

Esa etapa se extendió durante años, hasta que comenzó a trabajar como peón de albañil. En medio de ese contexto adverso, apareció el baile, primero como una motivación personal y luego como una pasión que cambiaría su vida. «Por una chica empecé a aprender»; recuerda el arista, en una frase que resume el inicio de un camino artístico que lo llevaría a los escenarios más importantes del país.

Con el tiempo, Carabajal se convirtió en una figura central del espectáculo en Villa Carlos Paz, donde brilló con producciones como Mestiza y Bien Argentino, obteniendo múltiples reconocimientos en los Premios Carlos. Su talento también lo llevó a escenarios de gran magnitud, como la apertura del Festival de Jesús María, consolidando su proyección nacional e internacional.

La presentación de «Ángelo» se realizará este miércoles 6 de mayo a las 19 horas en el Salón Rizzuto, con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Más que una autobiografía, el libro se convierte en un testimonio de vida: la historia de un niño que enfrentó el abandono y la pobreza, y que encontró en el arte una herramienta para transformar su destino.