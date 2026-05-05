Argentina lidera el consumo mundial de huevos

Argentina se posicionó al tope del ranking global de consumo de huevos, con un promedio de 398 unidades por persona al año, según datos difundidos por el sector avícola. La cifra refleja un cambio en los hábitos alimentarios y consolida al huevo como uno de los productos más elegidos por los argentinos.

El crecimiento está directamente vinculado con la caída en el consumo de carne y con la necesidad de muchas familias de encontrar alternativas más económicas, nutritivas y rendidoras.

Por su alto valor proteico, su versatilidad y su precio, el huevo ganó protagonismo en preparaciones cotidianas: revuelto, duro, poché, en omelette, con queso crocante o como ingrediente central de múltiples comidas.

De alimento básico a protagonista del plato, el huevo ocupa cada vez más lugar en la mesa argentina y se consolida como una opción clave en tiempos de cambios en el consumo.