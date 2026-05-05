Aumentan los peajes: ¿cuánto saldrá viajar de Carlos Paz a Córdoba?

Los conductores que transiten por las Rutas de Acceso a Córdoba deberán preparar el bolsillo para un nuevo ajuste. A partir de la medianoche del próximo viernes 8 de mayo, entrará en vigencia el nuevo esquema tarifario dispuesto por la empresa Caminos de las Sierras y aprobado por el Ersep.

La medida impactará sobre el valor que se paga para viajar de Córdoba a Villa Carlos Paz y viceversa.

Este incremento del 2,10% responde a la actualización mensual basada en el Coeficiente de Variación de Costos (febrero-marzo 2026), una modalidad que se viene aplicando de forma sostenida desde inicios de año.

El impacto del aumento varía significativamente según la modalidad de pago. Mientras que el Telepeaje cuenta con beneficios, el pago en efectivo se mantiene con un valor punitorio elevado. El pago manual (cabina) se mantiene en $3.000, mientras que la tarifa de referencia (telepeaje) pasará a ser de $1.799,26.

La suba alcanza a todas las estaciones de la Red de Accesos a Córdoba (RAC), incluyendo la Autopista Córdoba-Carlos Paz, Ruta 9 Norte y Sur, Ruta 19, Ruta 36 (Peajes Bouwer, Piedras Moras y Arroyo Tegua), Ruta 5 y Camino del Cuadrado, entre otros.

Para quienes utilizan el sistema de Telepeaje, se mantiene el esquema de descuentos progresivos según la frecuencia de uso mensual por cada estación:

De 1 a 10 pasadas: $1.709,29 por pasada, con 5% de descuento.

Más de 10 y hasta 30 pasadas: $1.619,33, con 10% de descuento.

Más de 30 y hasta 50 pasadas: $1.439,41, con 20% de descuento.

Más de 50 y hasta 80 pasadas: $1.259,48, con 30% de descuento.