Convocatoria abierta: cómo inscribirse y ser parte de la Policía de Córdoba

Conocé los requisitos
Convocatoria abierta: cómo inscribirse y ser parte de la Policía de CórdobaLa Escuela de Suboficiales «General Manuel Belgrano» habilitó el registro, hay tiempo hasta el 31 de mayo.
La Policía de la Provincia de Córdoba anunció el inicio de las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 de su Escuela de Suboficiales. La convocatoria, que busca sumar nuevos agentes a la fuerza, representa una oportunidad laboral y de formación profesional para miles de jóvenes cordobeses.
El proceso de inscripción se extenderá desde este lunes 5 de mayo hasta el domingo 31 de mayo inclusive. Los aspirantes deberán completar el trámite de manera virtual a través de los canales oficiales.
Requisitos fundamentales para el ingreso:
Para ser admitido como postulante, los interesados deben cumplir con los siguientes criterios excluyentes:
Nacionalidad: Ser argentino/a nativo/a o por opción.
Edad: Tener entre 19 y 30 años al momento de la incorporación.
Educación: Contar con el ciclo secundario completo (sin adeudar materias).
Antecedentes: No registrar antecedentes penales ni contravencionales.
Evaluación: Superar un informe socioambiental favorable.
La modalidad de inscripción es 100% online. Los candidatos deben completar un formulario que funciona como declaración jurada. Se recomienda tener a mano la documentación personal y escolar escaneada antes de iniciar el proceso.
Acceso al Formulario: Clic aquí para iniciar la inscripción.
Ante la complejidad del trámite o dudas sobre la documentación, la institución habilitó vías de contacto directas para asistir a los aspirantes: Teléfono: 351-2031788. Correo electrónico: [email protected]. web oficial: www.policiacordoba.gov.ar
Es importante recordar que el cumplimiento de los requisitos de inscripción es solo la primera etapa de un proceso de selección que incluye exámenes físicos, psicológicos y cognitivos antes del ingreso definitivo a la Escuela de Suboficiales.