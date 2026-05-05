Corte total en Altas Cumbres por trabajos en la montaña

El Camino de las Altas Cumbres permanece con corte total este martes por la mañana debido a trabajos de seguridad en zona de montaña. La interrupción alcanza a la Ruta Provincial 34, a la altura del kilómetro 18.

La medida fue dispuesta para permitir la colocación de mallas de contención sobre los taludes, una intervención destinada a prevenir desprendimientos de rocas sobre la calzada en uno de los corredores más transitados de la provincia.

Según se informó, los desvíos se establecieron en los puestos de Policía Caminera ubicados en Cañada Larga (kilómetro 3) y en Copina (kilómetro 87), por lo que se recomienda evitar la circulación por el sector durante la jornada.

Este tipo de trabajos forma parte de las tareas habituales de mantenimiento en caminos serranos, donde las condiciones geográficas exigen intervenciones constantes para reducir riesgos y garantizar la seguridad vial.