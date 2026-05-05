Cortes y advertencias en rutas de Córdoba este martes

Este martes 5 de mayo, el Camino de las Altas Cumbres presenta un corte total entre los kilómetros 3 y 87, en el tramo que une Cañada Larga con Copina, debido a un cierre programado desde las primeras horas del día.

A la par, en la Autopista Córdoba–Rosario se registran lloviznas y bancos de niebla que reducen la visibilidad, por lo que se recomienda circular con precaución.

En varias rutas provinciales continúan las advertencias por obras de mantenimiento, con reducción de calzada en sectores de las rutas 1, 4, 6, 15 y 17, entre otras trazas.

También se mantiene circulación restringida en la Ruta Provincial 28, en zona serrana, debido a desmoronamientos entre el tercer túnel y el paraje El Cadillo.

En tanto, otras rutas clave como la 38, la 36, la 9 Norte y la autopista Córdoba–Carlos Paz se encuentran habilitadas con circulación normal.