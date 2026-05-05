Cosquín y Buenos Aires firman un acuerdo cultural con proyección federal

La ciudad de Cosquín y la Provincia de Buenos Aires avanzarán en la firma de un acuerdo marco de colaboración orientado a fortalecer el desarrollo cultural, artístico y turístico a través de políticas públicas conjuntas.

El acto se llevará a cabo en la Plaza Próspero Molina, en la terraza gastronómica, y contará con la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof y el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali.

Según se informó, el convenio busca establecer un esquema de cooperación interjurisdiccional que permita planificar y ejecutar iniciativas compartidas, con foco en la integración federal y el fortalecimiento de la identidad cultural.

La propuesta parte de considerar a la cultura como un eje estratégico para el desarrollo social y económico de las comunidades, promoviendo el intercambio entre regiones y potenciando la diversidad cultural del país.

La firma del acuerdo representa un paso hacia la consolidación de políticas culturales coordinadas entre distintas jurisdicciones, con impacto tanto en el ámbito artístico como turístico.