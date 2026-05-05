Cronograma de pagos: quienes cobran este martes

Calendario de pagos de ANSES
Cronograma de pagos: quienes cobran este martesEl organismo confirmó las fechas de cobro y los montos actualizados de jubilaciones, pensiones y asignaciones.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para abril, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.
Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en mayo
- De acuerdo con lo informado por la ANSES, las jubilaciones quedan en abril de la siguiente manera:
- La jubilación mínima: $393.250,17 + bono de $70.000;
- La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $314.600,14;
- Las Pensiones no Contributivas (PNC): $275.275,12;
- La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $179.894.