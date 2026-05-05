Cronograma de pagos: quienes cobran este martes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para abril, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.

Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en mayo