Dólar hoy: a cuánto cotiza el blue y el oficial este 5 de mayo

El mercado cambiario muestra este martes 5 de mayo de 2026 movimientos leves, con el dólar blue estabilizado en valores cercanos a los $1400 y el oficial en niveles similares en bancos.

Según los últimos datos relevados, el dólar blue cotiza a $1.385 para la compra y $1.405 para la venta, manteniéndose prácticamente sin cambios respecto de jornadas anteriores.

Por su parte, el dólar oficial en el Banco Nación se ubica en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, consolidando una brecha cambiaria baja respecto del paralelo.

En cuanto a las cotizaciones financieras, el panorama es el siguiente:

Dólar MEP: alrededor de $1.440

Contado con liquidación (CCL): cerca de $1.495

Dólar tarjeta: por encima de $1.850

Estos valores reflejan una jornada con relativa calma en el mercado, con una brecha cambiaria acotada y sin fuertes saltos en las distintas cotizaciones. Analistas siguen de cerca la evolución del dólar financiero y del mayorista, que continúa como referencia clave para medir la presión cambiaria.

Cómo impacta en la economía diaria

La estabilidad del dólar blue en torno a los $1400 influye directamente en precios informales y expectativas inflacionarias, mientras que el valor oficial marca el ritmo de importaciones, exportaciones y operaciones bancarias.

En este contexto, la evolución del tipo de cambio seguirá siendo uno de los principales indicadores económicos de la semana.