Edificios públicos se iluminan de amarillo por la seguridad vial

Durante todo mayo, distintos edificios públicos de Córdoba se iluminan de color amarillo en el marco de la campaña internacional “Mayo Amarillo 2026”, una iniciativa que busca generar conciencia sobre la seguridad vial y promover conductas responsables al volante.

La acción incluye el encendido nocturno —entre las 20 y las 6— del Centro Cívico del Bicentenario, la Legislatura Provincial y la Ciudad de las Artes, junto a otros espacios culturales, organismos públicos y puentes icónicos de la capital.

Entre los lugares alcanzados también figuran el estadio Kempes, el Centro de Convenciones, el Palacio Ferreyra, el Museo de Ciencias Naturales, la Casa de la Mujer, el Tribunal de Cuentas, el Faro del Bicentenario y la cúpula del Paseo del Buen Pastor, entre otros.

La campaña se desarrolla con el acompañamiento de organismos internacionales como Bloomberg, Vital Strategies y Global Designing Cities Initiative, además de organizaciones civiles vinculadas a la temática.

El color amarillo, utilizado en señales de tránsito, representa advertencia y atención, y se adopta como símbolo para reforzar el mensaje preventivo.

En paralelo, el municipio llevará adelante intervenciones en la vía pública, talleres de capacitación y campañas de difusión tanto presenciales como en redes sociales.